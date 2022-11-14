Месси напугал весь мир возможной травмой на тренировке Аргентины. Оказалось, Лео прикалывался

Однако, к радости многих во всем мире, такие игроки, как Месси, наряду со звездой Бразилии Неймаром, были заменены на 75-й минуте матча с «Осером».

В понедельник днем ​​Месси принял участие в открытой тренировке сборной Аргентины после того, как присоединился к своим товарищам по сборной.

Тренировка была снята на видео, и на ней Лео схватился за ногу, однако это была просто шутка, он симулировал травму, чтобы посмеяться с товарищем по команде Родриго Де Полем.

Messi and De Paul joking with faking injuries 💀 pic.twitter.com/YpBtkbYhPl — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 14, 2022

Многие фанаты отреагировали на шутку Месси в социальных сетях.

Один сказал: «У меня чуть не случился сердечный приступ. Это не нормально, не шути так».

Другой написал в твиттере: «Не шути со мной, Лео».

Месси и аргентинская команда находятся в Абу-Даби, где готовятся к товарищескому матчу перед ЧМ против Объединенных Арабских Эмиратов в среду.

После этого они сосредоточатся на первом матче чемпионата мира в Катаре, который состоится 22 ноября, они сыграют с Саудовской Аравией.