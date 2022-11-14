Месси напугал весь мир возможной травмой на тренировке Аргентины. Оказалось, Лео прикалывался
Лионель Месси едва не шокировал весь футбольный мир возможной травмой, но, как оказалось, он просто весилился с товарищами по команде.
В последнем матче «Пари Сен-Жермен» перед чемпионатом мира были опасения по поводу физической формы Месси, поскольку многие болельщики опасались, что легенда Аргентины может получить неожиданную травму за неделю до турнира в Катаре.
Однако, к радости многих во всем мире, такие игроки, как Месси, наряду со звездой Бразилии Неймаром, были заменены на 75-й минуте матча с «Осером».
В понедельник днем Месси принял участие в открытой тренировке сборной Аргентины после того, как присоединился к своим товарищам по сборной.
Тренировка была снята на видео, и на ней Лео схватился за ногу, однако это была просто шутка, он симулировал травму, чтобы посмеяться с товарищем по команде Родриго Де Полем.
Messi and De Paul joking with faking injuries 💀 pic.twitter.com/YpBtkbYhPl— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 14, 2022
Многие фанаты отреагировали на шутку Месси в социальных сетях.
Один сказал: «У меня чуть не случился сердечный приступ. Это не нормально, не шути так».
Другой написал в твиттере: «Не шути со мной, Лео».
Месси и аргентинская команда находятся в Абу-Даби, где готовятся к товарищескому матчу перед ЧМ против Объединенных Арабских Эмиратов в среду.
После этого они сосредоточатся на первом матче чемпионата мира в Катаре, который состоится 22 ноября, они сыграют с Саудовской Аравией.
Затем Аргентина сразится в группе с Мексикой и Польшей.
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