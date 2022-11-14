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Месси напугал весь мир возможной травмой на тренировке Аргентины. Оказалось, Лео прикалывался

Лионель Месси Лионель Месси
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Лионель Месси едва не шокировал весь футбольный мир возможной травмой, но, как оказалось, он просто весилился с товарищами по команде.

В последнем матче «Пари Сен-Жермен» перед чемпионатом мира были опасения по поводу физической формы Месси, поскольку многие болельщики опасались, что легенда Аргентины может получить неожиданную травму за неделю до турнира в Катаре.

Однако, к радости многих во всем мире, такие игроки, как Месси, наряду со звездой Бразилии Неймаром, были заменены на 75-й минуте матча с «Осером». 

В понедельник днем ​​Месси принял участие в открытой тренировке сборной Аргентины после того, как присоединился к своим товарищам по сборной.

Тренировка была снята на видео, и на ней Лео  схватился за ногу, однако это была просто шутка, он симулировал травму, чтобы посмеяться с товарищем по команде Родриго Де Полем. 

Многие фанаты отреагировали на шутку Месси в социальных сетях.

Один сказал: «У меня чуть не случился сердечный приступ. Это не нормально, не шути так».

Другой написал в твиттере: «Не шути со мной, Лео».

Месси и аргентинская команда находятся в Абу-Даби, где готовятся к товарищескому матчу перед ЧМ против Объединенных Арабских Эмиратов в среду.

После этого они сосредоточатся на первом матче чемпионата мира в Катаре, который состоится 22 ноября, они сыграют с Саудовской Аравией.

Затем Аргентина сразится в группе с Мексикой и Польшей.

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