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«Нельзя сравнивать Месси с этим плаксой»: даже фанаты Роналду отвернулись от него после скандального интервью

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Криштиану Роналду дал Пирсу Моргану взрывное интервью, обвинив почти всех в своих проблемах в «Манчестер Юнайтед».

«Я чувствую себя преданным»: Роналду говорит, что «Юнайтед» пытался его продать.

«Я не уважаю Эрика тен Хага».

«Я никогда о нем даже не слышал» : Роналду критикует Ральфа Рангника, временного менеджера «Юнайтед» в прошлом сезоне.

"Он завершил свою карьеру. Я выгляжу лучше его»: Роналду ответил на критику Уэйна Руни.

«Ничего не изменилось с тех пор, как ушел Фергюсон»: Роналду критикует «Юнайтед» за отсутствие перемен.

Интервью Криштиану было направлено на очищение его имиджа, но, похоже, произвело противоположный эффект.

Судя по комментариям в сети, некоторые из самых больших поклонников Роналду отвернулись от него. Некоторые воспользовались возможностью, чтобы напомнить всем, что Лео Месси - настоящий GOAT.

denniehanda (Twitter): «Спор о Месси и Роналду должен быть прекращен сейчас же, вы не можете сравнивать лучшего игрока в истории с этой плаксой».

thekingsmanUG (Twitter): «Я больше не защищаю Роналду, это интервью - абсолютный позор, теперь Месси - GOAT».

Piirtzy (Twitter): «После интервью Роналду я решил, что Лионель Месси - GOAT».

not_huuuuman (Twitter) : «Вот почему Месси - GOAT, вот почему Месси лучше Роналду, как футболист и личность».

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