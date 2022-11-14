«Нельзя сравнивать Месси с этим плаксой»: даже фанаты Роналду отвернулись от него после скандального интервью

Криштиану Роналду дал Пирсу Моргану взрывное интервью, обвинив почти всех в своих проблемах в «Манчестер Юнайтед».

«Я чувствую себя преданным»: Роналду говорит, что «Юнайтед» пытался его продать.

«Я не уважаю Эрика тен Хага».

«Я никогда о нем даже не слышал» : Роналду критикует Ральфа Рангника, временного менеджера «Юнайтед» в прошлом сезоне.

"Он завершил свою карьеру. Я выгляжу лучше его»: Роналду ответил на критику Уэйна Руни.

«Ничего не изменилось с тех пор, как ушел Фергюсон»: Роналду критикует «Юнайтед» за отсутствие перемен.

Интервью Криштиану было направлено на очищение его имиджа, но, похоже, произвело противоположный эффект.

Судя по комментариям в сети, некоторые из самых больших поклонников Роналду отвернулись от него. Некоторые воспользовались возможностью, чтобы напомнить всем, что Лео Месси - настоящий GOAT.

denniehanda (Twitter): «Спор о Месси и Роналду должен быть прекращен сейчас же, вы не можете сравнивать лучшего игрока в истории с этой плаксой».

thekingsmanUG (Twitter): «Я больше не защищаю Роналду, это интервью - абсолютный позор, теперь Месси - GOAT».

Piirtzy (Twitter): «После интервью Роналду я решил, что Лионель Месси - GOAT».