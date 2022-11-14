«Нельзя сравнивать Месси с этим плаксой»: даже фанаты Роналду отвернулись от него после скандального интервью
Криштиану Роналду дал Пирсу Моргану взрывное интервью, обвинив почти всех в своих проблемах в «Манчестер Юнайтед».
«Я чувствую себя преданным»: Роналду говорит, что «Юнайтед» пытался его продать.
«Я не уважаю Эрика тен Хага».
«Я никогда о нем даже не слышал» : Роналду критикует Ральфа Рангника, временного менеджера «Юнайтед» в прошлом сезоне.
"Он завершил свою карьеру. Я выгляжу лучше его»: Роналду ответил на критику Уэйна Руни.
«Ничего не изменилось с тех пор, как ушел Фергюсон»: Роналду критикует «Юнайтед» за отсутствие перемен.
Интервью Криштиану было направлено на очищение его имиджа, но, похоже, произвело противоположный эффект.
Судя по комментариям в сети, некоторые из самых больших поклонников Роналду отвернулись от него. Некоторые воспользовались возможностью, чтобы напомнить всем, что Лео Месси - настоящий GOAT.
denniehanda (Twitter): «Спор о Месси и Роналду должен быть прекращен сейчас же, вы не можете сравнивать лучшего игрока в истории с этой плаксой».
thekingsmanUG (Twitter): «Я больше не защищаю Роналду, это интервью - абсолютный позор, теперь Месси - GOAT».
Piirtzy (Twitter): «После интервью Роналду я решил, что Лионель Месси - GOAT».
not_huuuuman (Twitter) : «Вот почему Месси - GOAT, вот почему Месси лучше Роналду, как футболист и личность».
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