Специализированный портал Trtansfermarkt обновил рейтинг самых дорогостоящих футболистов в мире и представил новую символическую сборную.

Ранее мы уже сообщали о том, что Килиан Мбаппе (160 млн) уступил первую строчку новичку «МанСити» Эрлингу Холанду (170 млн), но, тем не менее, в сборную он попал.

Помимо Килиана, «ПСЖ» в символической сборной представляет Маркиньос (70 млн). В общем рейтинге бразилец занимает 43-ю строчку, но остается одним из самых дорогих игроков на своей позиции.

Вот символическая сборная по версии портала Transfermarkt: