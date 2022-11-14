📹Лео Месси прибыл в расположение сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси уже в расположении национальной команды. На кадрах видно, что Лео прибыл в отель, где его и Леандро Паредеса приветствовал тренерский штаб.

Аргентинцам предстоит сыграть товарищеский матч против ОАЭ в среду – он станет подготовкой к первой официальной игре с Саудовской Аравией на следующей неделе. Напомним, что в группу С помимо аргентинцев и сборной Саудовской Аравии также попали Мексика и Польша.

Ранее Месси намекнул в интервью TYC Sports, что этот Чемпионат мира может стать для него последним.

«Я не знаю, что буду делать после Чемпионата мира. Я думал об этом – мне придется многое переоценить. Я счастлив представлять сборную Аргентины, так было и до победы в Кубке Америки. Я благодарен за отношение болельщиков ко мне, я всегда его чувствую, когда приезжаю в Аргентину».