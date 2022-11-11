Килиан Мбаппе: «Макрон мне позвонил и сказал, что я важен для Франции»

История с продлением контракта Килиана Мбаппе и «ПСЖ» все-еще многим не дает покоя. Время идет и появляются все новые подробности того, почему футболист предпочел отказаться от перехода в «Реал Мадрид».

Роль президента Франции Эммануэля Макрона, по признанию самого Килиана в интервью для Sports Illustrated, стала решающей.

«У нас было несколько разговоров: в декабре, январе, феврале и марте», - рассказывает футболист о настойчивости президента.

«Макрон мне позвонил и сказал: «Если хочешь, то уходи, но я хочу, чтобы ты знал - ты важен для Франции, и я был бы огорчен, если бы ты ушел. У тебя есть возможность сотворить здесь историю – весь мир этого ждет», - вспоминает Мбаппе.

«Я ответил, что ценю такое отношение. На самом деле, это безумие – президент тебе звонит и просит остаться».