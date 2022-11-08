Килиан Мбаппе больше не самый дорогостоящий игрок в мире: назван новый лидер рейтинга

Cпециализированный портал Transfermarkt обновил свой рейтинг самых дорогостоящих футболистов в мире – Килиан Мбаппе больше не на первом месте.

Стоимость 23-летнего французского футболиста оценивается в 160 млн евро, он уступил первую строчку Эрлингу Холанду после сенсационного старта сезона норвежца.

Нападающий «МанСити» уже забил 23 гола за свой новый клуб. Холанд обошелся англичанам в 53 млн фунтов, а Transfermarkt оценил его в 170 млн евро.

Мбаппе тоже ударно начал сезон и забил 18 голов в 19 матчах, несмотря на слухи о том, что он может покинуть «ПСЖ» в январе.

Похоже, что Эрлинг и Килиан действительно готовы стать приемниками Лионеля Месси и Криштиану Роналду – в ближайшие 10-15 лет мы будем наслаждаться новым противостоянием.

Вот топ-10 самых дорогостоящих игроков по оценке Transfermarkt: