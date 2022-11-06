«Самое прекрасное, что когда-либо случалось со мной»: Месси расплакался, рассказывая о самом прекрасном моменте в карьере

Лионель Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча», четырехкратный победитель Лиги чемпионов и 10-кратный чемпион Ла Лиги.

Однако для самого 35-летнего игрока нет ничего близкого к победе в Кубке Америки с Аргентиной в 2021 году, первой за 28 лет для страны и первой для него.

В интервью ему показали сцены празднования его собственного трофея с аргентинскими болельщиками – и все стало эмоциональным.

«Вау. Думаю, это самое прекрасное, что случилось со мной за всю мою спортивную карьеру», — сказал Месси, вновь переживая этот момент.