«Самое прекрасное, что когда-либо случалось со мной»: Месси расплакался, рассказывая о самом прекрасном моменте в карьере
Лионель Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча», четырехкратный победитель Лиги чемпионов и 10-кратный чемпион Ла Лиги.
Однако для самого 35-летнего игрока нет ничего близкого к победе в Кубке Америки с Аргентиной в 2021 году, первой за 28 лет для страны и первой для него.
В интервью ему показали сцены празднования его собственного трофея с аргентинскими болельщиками – и все стало эмоциональным.
«Вау. Думаю, это самое прекрасное, что случилось со мной за всю мою спортивную карьеру», — сказал Месси, вновь переживая этот момент.
Через несколько недель Месси станет частью сборной Аргентины на чемпионате мира.
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