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«Самое прекрасное, что когда-либо случалось со мной»: Месси расплакался, рассказывая о самом прекрасном моменте в карьере

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Лионель Месси Лионель Месси
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Лионель Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча», четырехкратный победитель Лиги чемпионов и 10-кратный чемпион Ла Лиги.

Однако для самого 35-летнего игрока нет ничего близкого к победе в Кубке Америки с Аргентиной в 2021 году, первой за 28 лет для страны и первой для него.

В интервью ему показали сцены празднования его собственного трофея с аргентинскими болельщиками – и все стало эмоциональным.

 
 

«Вау. Думаю, это самое прекрасное, что случилось со мной за всю мою спортивную карьеру», — сказал Месси, вновь переживая этот момент.

Через несколько недель Месси станет частью сборной Аргентины на чемпионате мира. 

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