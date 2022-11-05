📸 В сеть слили фото бутс Месси для ЧМ. Похоже, Лео сильно хочет взять Кубок мира

Лионель Месси готовится к своему последнему чемпионату мира в качестве игрока.

Грядущий катарский Мундиаль будет для Лео особенным, значит, экипировка тоже должна быть непростой.

Об этом явно подумали дизайнеры Adidas, которые подготовили для Месси шикарные бутсы золотого цвета:

Дизайн был вдохновлен бутсами, которые Лео носил на ЧМ-2006. Тот Мундиаль стал для Месси дебютным.

Бутсы Лионеля для катарского чемпионата мира очень похожи на фирменные бутсы Месси, в которых он выступал на победном для Аргентины Кубке Америки.

Как вам новинка Adidas? Золотые бутсы помогут Месси привести сборную к долгожданной победе на чемпионате мира?