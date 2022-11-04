«Им просто позволили забить»: фанаты «ПСЖ» считают, что «Маккаби» специально слил матч «Бенфике»

«ПСЖ» вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, уступив «Бенфике» по мячам, забитым на выезде.

Болельщики парижан уверены, что в таком исходе виноват «Маккаби». Фанаты считают, что израильтяне намеренно слили матч и пропустили от «Бенфики» шесть мячей.

Делимся комментариями поклонников «ПСЖ»:

💭 «Вы вообще видели матч? «Маккаби» буквально заставил «Бенфику» забить два мяча за три минуты. Думаете, это случайность?»

💭 «Я уверен, что «Маккаби» слил этот матч, чтобы нагадить нам. Презренный клуб, которому нечего делать в еврокубках».

💭 «Я был на этом матче. «Маккаби» раздвинул перед «Бенфикой» ноги, как звезда видео для взрослых. Позорное зрелище».

💭 «Только что посмотрел, как «Бенфика» забила три последних гола «Маккаби»… Не ставлю под сомнение право португальцев на выход в плей-офф, но очевидно, что «Маккаби» хотел, чтобы именно «Бенфика» вышла с первого места».

Болельщики «ПСЖ» также объяснили, почему команда из Израиля предпочла угодить «Бенфика», а не французскому клубу:

💭 «Что, если я скажу вам, что «Маккаби» добровольно отдал свою задницу «Бенфике», чтобы отомстить нам за это?» (Палестинские флаги на секторе ультрас «ПСЖ» – прим. ред.).

💭 «Глядя на то, как «Бенфика» забивала свои последние мячи, становится максимально очевидно, что «Маккаби» хотел отомстить нам за палестинские флаги на «Парк де Пренс». «Маккаби» просто позволили «Бенфике» забить».

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