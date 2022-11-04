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🎥Месси показали ролик с лучшими моментами его карьеры. Лео не смог сдержать слез

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Лионель Месси может похвастаться огромной коллекцией индивидуальных и командных трофеев. Он первый в истории семикратный обладатель «Золотого мяча».

Но особое место в сердце Лео занимает победа на Кубке Америки со сборной Аргентины.

На одном из интервью журналист показал Месси ролик с лучшими моментами карьеры Лионеля. Увидев кадры того, как Лео празднует победу вместе с аргентинскими болельщиками, легенда футбола не смогла сдержать слез.

Месси сказал: «Думаю, это было самое прекрасное, что случилось в моей спортивной карьере».

Взгляните: 

Совсем скоро Месси вновь наденет футболку сборной своей страны. Катарский чемпионат мира станет для Лионеля последним Мундиалем со сборной Аргентины. 

 

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