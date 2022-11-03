📸 В сети завирусился ролик с 18-летним Мбаппе. Килиан мило смутился, когда его показали на большом экране

Помните времена, когда Килиан Мбаппе еще находился в самом начале пути футбольной суперзвезды? Тогда за юным французом охотились все топовые клубы, а сам игрок защищал цвета «Монако».

В апреле 207 года «монегаски» принимали в гостях «Тулузу». В том матче Мбаппе забил на 64-й минуте и ушел с поля на 86-й минуте.

Уже сидя на скамейке запасных, Килиан увидел, как его показывают крупным планом на экранах стадиона, и очень мило смутился. Взгляните:

Несколько комментариев к ролику:

💭 «Когда за тобой наблюдает весь мир, а ты все равно смущаешься, когда видишь себя на большом экране. Это юношеская невинность».

💭 «Он тут такой милый. Вот бы он остался таким скромным».

💭 «Давненько я не видел Килиана таким искренним, как на этом видео».

Сейчас француза внимание уже не смущает.

Как считаете, сильно изменился Мбаппе за эти годы?