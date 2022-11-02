«Я не могу спать»: в 2015 году Месси рассказал близкому другу о том, что преследует его каждую ночь с 2014 года

Фабиан Солдини — человек, который знает Лионеля Месси лучше, чем большинство людей. Аргентинец был бывшим агентом Месси и близким другом семьи.

В интервью Infobae Солдини рассказал, что Месси сказал ему еще в 2015 году, когда они встретились впервые за десятилетие.

«Когда я был у него дома, спустя 10 лет, не видев его, он сказал мне: «Фаби, я уже год просыпаюсь ночью, думая о финале (поражение в финале чемпионата мира против «Германии») в Бразилии. Я не могу спать". И я могу вас уверить. Это кружит ему голову"

«Лионель умирает на поле за сборную», — сказал Солдини.

Месси, наконец, выиграл трофей с Аргентиной в прошлом году, когда он привел "Альбиселесте" к титулу Копа Америки в Бразилии.