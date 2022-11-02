«Футболисты такого ранга не работают с тренерами, которыми не восхищаются». Эксперт уверен, что Месси будет установит свои порядки в «Интер Майями»

В BeIN Sports объяснили, какую роль может сыграть Adidas в будущем Лионеля Месси в МЛС.

Аргентинца связывают с переездом в Майями по истечении срока его контракта с «ПСЖ» этим летом.

Эксперт по трансферам Дэвид Орнстейн утверждает, что в МЛС убеждены в предстоящей сделке с Месси.

«Я предполагаю, что Лионель Месси отправится в «Интер Майями» в конце сезона. Adidas все устроит. Роналду со спонсорством Nike никогда не попадет в Майями».

Сейчас команду возглавляет Филл Невилл, бывшего игрока «МЮ» критикуют за шестое место, которое занял «Интер Майями» в МЛС.

«Я не думаю, что если Невилл поработает с Месси, то это не станет преступлением против футбола. Невилл – отличный парень, в «Майями» им довольны в этом сезоне. Но скорее всего ему не представится шанс быть тренером Месси, потому что опыт говорит мне, что Лео сам выберет тренера в команду. Футболисты такого ранга, как Месси не работают с тренерами, которыми не восхищаются. И Невилл это знает».