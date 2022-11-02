«У нас одна цель». Серхио Рамос рассказал об отношениях с Лео Месси

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос подтвердил, что у него отличные отношения с Лионелем Месси, отметив, что они оба хотят привезти команду к успеху.

Бывшие капитаны «Мадрида» и «Барселоны» противостояли друг другу в Испании на протяжении 16 лет, сыграв 44 матча: 16 побед осталось за Рамосом, 19 – за Месси.

Непримиримые соперники в прошлом теперь товарищи в «ПСЖ». По словам Рамоса, между ним и Лео нет ничего кроме уважения.

«Это вызывает любопытство, но у нас с Лео одна цель – побеждать с «ПСЖ». Мы хотим сделать команду лучше, помочь нашим опытом и хорошей игрой», - говорил Серхио на пресс-конференции.

«У меня прекрасные отношения с Месси и это видно на поле. Игроки относятся друг к другу с уважением, в команде царит хорошая атмосфера».

Обе суперзвезды готовятся принять «Ювентус» в сегодняшнем матче, завершающим групповой этап Лиги чемпионов.