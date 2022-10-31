«ПСЖ» потеряет 317 млн фунтов из-за нового контракта с Мбаппе

Килиан Мбаппе является самым высокооплачиваемым футболистом в мире – он зарабатывает больше своих коллег-суперзвезд Неймара и Лионеля Месси, а также больше Криштиану Роналду. Таким образом, Месси и Роналду впервые за последние восемь лет не возглавляют рейтинг зарплат.

Но нереальный контракт, который Мбаппе подписал с «ПСЖ» в мае на три года, стал причиной многомиллионных убытков клуба.

Действующие чемпионы Франции были готовы пойти на все, чтобы удержать Килиана Мбаппе от перехода в «Реал Мадрид». Согласно Le Parisien, клуб выплатит ему 630 млн евро в ближайшие несколько лет. Зарплата Мбаппе составляет четверть всего бюджета клуба.

По данным испанского издания Marca, сделка повлечет за собой дефицит бюджета «ПСЖ» в размере 317 млн фунтов – официально это будет подтверждено в финансовых отчетах по сезону 2021/222, которые будут готовы через пару недель.