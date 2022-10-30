2 гола от «Маккаби», 3 - от «Труа». Фанаты «ПСЖ» недовольны игрой обороны

После двух пропущенных мячей от «Маккаби Хайфа» «ПСЖ» пропустил три гола против скромной команды из Труа, сумевшей найти бреши в парижской обороне.

Фанат ПСЖ на Reddit, JamieTaylor_Pulseway рассказывает, что нужно улучшить парижской защите:

«Наша защита не передает мяч быстро вперед, они стараются слишком долго удерживать его или отбрасывать обратно на Доннарумму, у которого под прессингом возникают проблемы.

Наши защитники стараются лишний раз сохранить мяч у себя, а не пасовать вперед, что часто приводит к потере владения мячом и голам соперника. Именно так «Реал» забил в прошлом сезоне».