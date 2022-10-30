2 гола от «Маккаби», 3 - от «Труа». Фанаты «ПСЖ» недовольны игрой обороны
После двух пропущенных мячей от «Маккаби Хайфа» «ПСЖ» пропустил три гола против скромной команды из Труа, сумевшей найти бреши в парижской обороне.
Фанат ПСЖ на Reddit, JamieTaylor_Pulseway рассказывает, что нужно улучшить парижской защите:
«Наша защита не передает мяч быстро вперед, они стараются слишком долго удерживать его или отбрасывать обратно на Доннарумму, у которого под прессингом возникают проблемы.
Наши защитники стараются лишний раз сохранить мяч у себя, а не пасовать вперед, что часто приводит к потере владения мячом и голам соперника. Именно так «Реал» забил в прошлом сезоне».
Как говорит фанат, это существует в ПСЖ с прошлого сезона, когда потеря мяча привела к поражению и вылету из Лиги чемпионов.
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