📸 Месси забил волшебный гол после передачи Рамоса. Фанаты «ПСЖ» все еще удивляются их взаимодействию

«ПСЖ» обыграл «Труа» в 13-м туре Лиги 1 со счетом 4:3.

На 55-й минуте Месси забил волшебный дальний гол после выверенной передачи Рамоса:

Болельщики «ПСЖ» уже привыкли к красивым голам Лионеля. Но вот связка Месси и Рамоса все еще кажется болельщиком чем-то из параллельной вселенной.

Делимся комментариями фанатов столичного клуба:

💭 «Меня так радует, что Месси и Рамос теперь друзья! Правда, я совершенно не понимаю, как это произошло».

💭 «Потрясный гол Месси и шикарный пас Рамоса. Удивительное зрелище».

💭 «Рамос так отдал мяч Лео, будто сказал ему: «Месси, держи, делай то, что умеешь лучше всего». А Лео взял и забил!»

💭 «Рамос ассистирует Месси. Жизнь полна сюрпризов».

💭 «Месси забил после передачи Рамоса. Это все еще выглядит так странно».

💭 «Рамос ассистирует Месси. В 2022 году может случиться все что угодно».

Серхио, кстати, не проигрывает 30 матчей после перехода в «ПСЖ». Так что поклонникам парижан пора привыкать к этой связке легендарных футболистов.