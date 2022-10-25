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«Месси питается ассистами Мбаппе»: фанаты «ПСЖ» влюблены в связку Лео и Килиана

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Пока болельщики «Маккаби» захватывают улицы Парижа, фанаты «ПСЖ» наслаждаются игрой своей команды, а особенно выступлением нападающих.

Месси и Мбаппе в первом тайме создали три гола для «ПСЖ», четвертый забил Неймар. В предыдущем матче, против «Аяччо», Килиан и Лео тоже придумали три мяча на двоих . 

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Болельщики «ПСЖ» в полнейшем восторге от этой связки.

Делимся комментариями фанатов:

💭 «Боже, клянусь, Месси питается ассистами Мбаппе, а Килиан – голевыми Лионеля».

💭 «Эти парни забивают быстрее, чем вы пишете свои комментарии».

💭 «И как после этого можно говорить, что Месси и Мбаппе ненавидят друг друга?»

💭 «При всем уважении к Месси и Мбаппе, а другие игроки вообще умеют забивать? Ну, кроме Неймара, лол».

💭 «Роналду может начинать плакать. Мбаппе поможет Лео побить рекорд Криша по голам в ЛЧ».

💭 «Старый добрый Месси! И как же хорош Мбаппе. Мне безумно нравятся из взаимодействия».

💭 «Если бы я мог получить что угодно, я бы выбрал левую ногу Месси и зарплату Мбаппе».

Связка Лео и Килиана точно может привести «ПСЖ» к победе в Лиге чемпионов.       

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