В преддверии матча между «ПСЖ» и «Маккаби» фанаты израильского клуба устроили впечатляющий проход по Елисейским Полям. Файеры, заряды, знамена – болельщики из Хайфы были во всеоружии.

Фанатов сопровождали экипированные сотрудники полиции, а зеваки фотографировались на фоне болельщиков. Взгляните:

Казалось бы, такой проход фанатов перед матчем – совершенно нормальная история для любого футбольного противостояния. Но поклонники парижского клуба пришли в ярость, увидев ролик с израильтянами.

Все потому что фанатам «ПСЖ» власти запрещают устраивать подобные «шоу». Болельщики даже не смогли должным образом отметить чемпионство любимой команды.

Делимся комментариями фанатов столичного клуба:

💭 «Это просто невероятно. Клянусь, эта страна идет по головам. Парижским ультрас не разрешили устроить проход в честь чемпионства клуба, а фаны «Маккаби» разгуливают с файерами по Елисейским полям».

💭 «Конечно, ультрас «ПСЖ» тоже устраивают проходы на выездных матчах. Но делать это в центре города? В самом его сердце? Ребят, это ведь Елисейские Поля, не понимаю, как такое вообще могли допустить».

💭 «Удивительная вседозволенность!»

💭 «Почему им не запретили проход, как это было в случае матча с «Марселем» на прошлой неделе?»

💭 «Значит, нашим ультрас отметить чемпионство было нельзя, а фанатам из Израиля можно устраивать такое в центре города? Действительно, давайте забудем об агрессивно настроенных фанатах, о погромах, да вообще обо всех рисках. Разве это не национализм?»

💭 «Просто напомню, что болельщики «ПСЖ» не смогли устроить проход на Елисейских Полях даже после завоевания титула. Это позор, ведь эти сионисты сделали такое, не стесняясь».

Злость фанатов «ПСЖ» вполне объяснима. Французские медиа сообщают, что матчу был присвоен третий уровень опасности из пяти возможных, между фанатами уже произошли неприятные стычки. Так что подобный проход болельщиков «Маккаби» попросту опасен.

К перерыву встречи парижане уверенно ведут со счетом 4:1. Посмотрим, что будет дальше.