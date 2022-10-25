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В составе «Маккаби» больше французов, чем у «ПСЖ». В старте вышел только Мбаппе

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Печальная статистика для французских фанатов зафиксирована в игре "ПСЖ" против "Маккаби Хайфы".

В составе «Маккаби» сегодня больше французов, чем у "ПСЖ".

В старте парижан вышел лишь один француз - Килиан Мбаппе. А ведь могло не быть и его, если бы летом форварда не продлил контракт с клубом.

В запасе у "ПСЖ" 5 французов: 

Это уже десятый матч "ПСЖ" в Лиге чемпионов, когда у его соперника играет больше французов. 

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