В составе «Маккаби» больше французов, чем у «ПСЖ». В старте вышел только Мбаппе
Печальная статистика для французских фанатов зафиксирована в игре "ПСЖ" против "Маккаби Хайфы".
В составе «Маккаби» сегодня больше французов, чем у "ПСЖ".
В старте парижан вышел лишь один француз - Килиан Мбаппе. А ведь могло не быть и его, если бы летом форварда не продлил контракт с клубом.
В запасе у "ПСЖ" 5 французов:
Это уже десятый матч "ПСЖ" в Лиге чемпионов, когда у его соперника играет больше французов.
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