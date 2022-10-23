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Для Гальтье матч «ПСЖ» с «Аяччо» был совершенно особенным. Объясняем, почему

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«ПСЖ» разгромил «Аяччо» со счетом 3:0. 

Но для главного тренера парижан игра с корсиканцами запомнилась не только блестящей победой столичной команды. Дело в том, что сын Гальтье, Жордан, входит в тренерский штаб «Аяччо». 

После финального свистка отец и сын обнялись:

Еще перед встречей с корсиканским клубом Кристоф отмечал, что для него этот матч будет очень важным:

«Это будет особенный момент для меня как для отца. Я увижу своего сына на скамейке клуба Лиги 1. Войдёт ли он когда-нибудь в мой тренерский штаб? Он еще очень молод, а у меня уже есть много помощников. Так что не знаю».

В этот раз сын не смог превзойти своего отца. 

Как думаете, построит ли сын Гальтье успешную тренерскую карьеру? Возможно, Жордан и Кристоф повторят успех Давиде и Карло Анчелотти?

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