В сеть утекли фото новой выездной формы «ПСЖ». Дизайнеры вернулись в 2018 год?

Ресурс FootyHeadlines поделился информацией о выездной форме «ПСЖ» на следующий сезон. Взгляните:

Как мы видим, в сезоне 2023/24 парижане, возможно, будут играть выездные матчи в белых комплектах. При этом надо уточнить, что такую форму игроки «ПСЖ» будут надевать лишь на матчи чемпионата Франции.

Новая футболка будет выполнена в кремовом оттенке, в качестве дизайна использована полоска бордового цвета. Обратите внимание на эмблему «ПСЖ», здесь появился золотой оттенок.

Такой цвет невольно вызывает ассоциации с сезоном 2018/19. Тогда парижане тоже носили форму белого цвета.

Как вам такой вариант выездного комплекта «ПСЖ»? Делитесь вашим мнением в комментариях!