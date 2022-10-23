📸 За один матч «ПСЖ» на поле прорвались три юных фаната. Все бежали к Месси

В 12-м туре Лиги 1 «ПСЖ» отправился на Корсику, где уверенно обыграл «Аяччо» со счетом 3:0.

Но тем вечером зрителям, собравшимся на стадионе «Франсуа Коти», запомнился один нефутбольный момент. Три юных болельщика поодиночке прорвались на поле. Каждый из них бежал к Месси, и каждому Лео уделил немного времени.

Вот первый парень:

Второй юноша обошелся без селфи. Объятий с кумиром будет достаточно:

Третий парень долго открывал в телефоне камеру, но все же успел сфоткаться с Месси:

Болельщиков «ПСЖ» очень впечатлило поведение аргентинца. Вот что они пишут в соцсетях:

💭 «К Месси на поле выбежало больше человек, чем Роналду получил голосов на «Золотом мяче». Великий Лео».

💭 «Каждый день появляется новый повод любить Месси».

💭 «Кажется, Лео удивился, когда второй парень просто обнял его и не стал делать селфи. Человек должен быть скромным».

💭 «Это видео объясняет, почему Месси называют GOAT».

Отношение Лионеля к своим поклонникам всегда приятно удивляет. Как же он хорош!