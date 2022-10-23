📸 За один матч «ПСЖ» на поле прорвались три юных фаната. Все бежали к Месси
В 12-м туре Лиги 1 «ПСЖ» отправился на Корсику, где уверенно обыграл «Аяччо» со счетом 3:0.
Но тем вечером зрителям, собравшимся на стадионе «Франсуа Коти», запомнился один нефутбольный момент. Три юных болельщика поодиночке прорвались на поле. Каждый из них бежал к Месси, и каждому Лео уделил немного времени.
Вот первый парень:
Второй юноша обошелся без селфи. Объятий с кумиром будет достаточно:
Третий парень долго открывал в телефоне камеру, но все же успел сфоткаться с Месси:
Болельщиков «ПСЖ» очень впечатлило поведение аргентинца. Вот что они пишут в соцсетях:
💭 «К Месси на поле выбежало больше человек, чем Роналду получил голосов на «Золотом мяче». Великий Лео».
💭 «Каждый день появляется новый повод любить Месси».
💭 «Кажется, Лео удивился, когда второй парень просто обнял его и не стал делать селфи. Человек должен быть скромным».
💭 «Это видео объясняет, почему Месси называют GOAT».
Отношение Лионеля к своим поклонникам всегда приятно удивляет. Как же он хорош!
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