«Он работал с Мбаппе, Месси и Неймаром». Джейми Каррагер объясняет, почему Маурисио Почеттино не согласится возглавить «Астон Виллу» после «ПСЖ»

«Астон Вилла» уволила Стивена Джеррарда после поражения 3-0 от «Фулхэма» вчера вечером. Слухи о том, что на место легенды «Ливерпуля» назначат Маурисио Почеттино активно появляются в прессе.

Сейчас Почеттино без работы – он был уволен из «ПСЖ» этим летом после неудовлетворительных результатов прошлого сезона. Однако, Джейми Каррагер считает назначение аргентинца в «Астон Виллу» маловероятным и вот почему:

«В последнее время клубы демонстрируют свою амбициозность – именно поэтому на Стивена оказывалось такое давление. Несмотря на это, я не думаю, что Почеттино согласится возглавить «Астон Виллу». Он топ-тренер, и для клуба был бы отличным вариантом. Но посмотрите на позицию «Астон Вилла» в турнирной таблице Премьер-лиги. Почеттино только что был уволен из «ПСЖ», где работал с Мбаппе, Месси и Неймаром – я уверен, что он хочет тренировать клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Если «Астон Вилла» сможет убедить его – это будет потрясающе для них», - заявил Каррагер Sky Sports.

До того, как возглавить «ПСЖ», Маурисио Почеттино работал в «Тоттенхэме», где тоже не смог выиграть Лигу чемпионов. Назначение в «Астон Виллу» стало бы для аргентинца шагом назад.