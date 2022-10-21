«Он отличный стример». Лионель Месси рассказывает о группе сборной Аргентины в WhatsApp и роли Серхио Агуэро

Мундиаль стартует уже меньше, чем через месяц. Аргентина считается одним из фаворитов турнира, ранее выиграв Кубок Америки и оставаясь непобежденной с начала 2022 года.

Сейчас футболисты сборной находятся в расположении своих клубов и увидятся только за несколько дней до начала чемпионата.

Однако, Лионель Месси и товарищи поддерживают связь через группу в WhatsApp. Нападающий рассказал, что Серхио Агуэро, который завершил карьеру в прошлом году, остается самым активным участником чата.

«Иногда ситуация бывает напряженной: Кун волнуется, он сейчас чаще свободен, и начинает говорить. Он отличный стример – он любит это дело, ему оно на пользу. То, что с ним произошло – тяжело, но он нашел способ бороться», - рассказал Лео в интервью DIRECTV Sports.

У Агуэро диагностировали сердечную аритмию всего через несколько месяцев после того, как он присоединился к «Барселоне» в прошлом году. Он принял решение завершить свою игровую карьеру по совету врачей.