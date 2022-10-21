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«Анто пытается вытащить меня, заставить забыть». Лео Месси рассказал о поддержке жены после неудач на поле

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Суперзвезда «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, как его жена Антонела Роккуццо помогает ему пережить неудачи на поле.

Лео – один из лучших футболистов в истории и обладатель семи Золотых Мячей, а также огромного количества клубных трофеев. Однако, и у него случаются неудачи.

Месси признался, что может очень сильно переживать из-за плохого результата на поле, но благодарен своей жене Антонеле за поддержку в трудные моменты.

«Иногда раздражение из-за неудачного результата бывает очень сильным, даже несмотря на то, что я хочу перевернуть эту страницу. Тогда я возвращаюсь домой, чтобы увидеть мою жену и детей – это успокаивает. Анто пытается вытащить меня, заставить забыть о матче и о результате, она чувствует, когда наступает правильный момент», - рассказал Лео Direct TV Sports.

Месси признался, что на первых этапах своей карьеры, еще до рождения детей, он предпочитал одиночество после неудачи.

«Раньше я закрывался ото всех, для меня существовал только футбол. Я три дня мог ни с кем не разговаривать. Но когда родился мой первый сын, то я на все стал смотреть иначе».

Первенец Месси и Роккуццо Тиаго появился на свет в 2012 году, в 2015 и 2018 у них родилось еще два мальчика: Матео и Чиро.

 

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