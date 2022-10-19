«Ньюкасл» предлагал «ПСЖ» нереальную сумму за Неймара. Игрок отказался, а клуб собирался принять предложение
Испанская газета El País сообщает, что «Ньюкасл» пытался купить Неймара в летнее трансферное окно.
«Сороки» были готовы выложить 400 миллионов евро, чтобы купить бразильца и заставить «ПСЖ» дрогнуть.
Согласно испанскому источнику, «ПСЖ» был готов принять предложение, в отличие от Неймара, который отказался от такой возможности.
Помимо «Ньюкасла», этим летом «Челси» также попытал счастье в трансфере бразильца, предложив аренду. Но «синие» не хотели брать на себя полную зарплату.
В итоге Неймар остался в ПСЖ и продлил контракт до 2027 года.
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