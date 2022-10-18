«Кража года»: фанаты «ПСЖ» объяснили, почему Мбаппе был грустным на церемонии вручения «ЗМ»

Мбаппе занял шестую строчку в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» в 2022 году.

Выражение лица Килиана ясно говорит о том, что француз недоволен результатом:

Болельщики «ПСЖ» полностью разделяют эмоции форварда. Поклонники клуба не понимают, почему Килиан не попал хотя бы в пятерку лучших.

Вот что пишут фанаты «ПСЖ»:

💭 «Его эмоции совершенно ясны. Это позор, Килиан заслужил место в топ-5».

💭 «Это просто скандал. Особенно когда видишь, что Салах обошел Мбаппе».

💭 «49 голов, 26 передач и всего шестое место, вы смеетесь?».

💭 «Эта клоунада никогда не закончится. Хорошо хоть Бенз взял награду. Но Килиан должен быть в топ-2».

💭 «Бензема заслужил «ЗМ». Но, скажите, что сделал Де Брюйне, чтобы обойти Мбаппе?»

💭 «Килиан должен быть третьим после Бензема и Мане. Килиан в прошлом сезоне, можно сказать, ходил по воде. Как он может быть лишь шестым?»

💭 «Это официально кража года. Конечно, Килиан был расстроен. Хуже всего то, каким разбитым он выглядел во время церемонии. А ведь найдутся люди, которые его за это будут критиковать».

Согласны с мнением этих болельщиков? А что думаете вы?