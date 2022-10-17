Месси поставил Англию в топ-5 команд, которые могут выиграть ЧМ-2022. А Аргентину не назвал

Лионель Месси назвал Англию как одного из фаворитов на победу в чемпионате мира в Катаре.

Тренер сборной Англии Саутгейт подвергся резкой критике после того, как в июне потерпел сокрушительное поражение от Венгрии со счетом 0:4 в Лиге наций.

И давление на Саутгейта усилилось перед турниром в Катаре после того , как Италия выбила Англию из Лиги наций в сентябре.

А вот Лео Месси, который надеется наконец-то выиграть ЧМ с Аргентиной, считает, что у Англии хорошие шансы в Катаре.