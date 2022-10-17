Месси поставил Англию в топ-5 команд, которые могут выиграть ЧМ-2022. А Аргентину не назвал
Лионель Месси назвал Англию как одного из фаворитов на победу в чемпионате мира в Катаре.
Тренер сборной Англии Саутгейт подвергся резкой критике после того, как в июне потерпел сокрушительное поражение от Венгрии со счетом 0:4 в Лиге наций.
И давление на Саутгейта усилилось перед турниром в Катаре после того , как Италия выбила Англию из Лиги наций в сентябре.
А вот Лео Месси, который надеется наконец-то выиграть ЧМ с Аргентиной, считает, что у Англии хорошие шансы в Катаре.
В беседе с RMC Sport 35-летний Лео назвал Англию одним из фаворитов чемпионата мира наряду с Германией и Испанией.
Тем не менее Месси считает, что нынешние чемпионы мира по футболу Франция и Бразилия являются двумя главными претендентами на трофей.
«Что касается фаворитов, то есть такие команды, как Бразилия, Германия, Франция, Англия и Испания. И я уверен, что кое-кого забыл.
Но если мне придется оставить одного или двух, сегодня я думаю, что Бразилия и Франция — два главных кандидата на этот чемпионат мира».
52-летний Саутгейт привел Англию к полуфиналу чемпионата мира в России в 2018 году, прежде чем Хорватия выбила «трех львов».
Комментарии