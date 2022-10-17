Тренер «Марселя» сказал, что матч с «ПСЖ» мог закончиться 4:4. Он не прав, если посмотреть на xG

«ПСЖ» выиграл у "Марселя" благодаря голу Неймара.

На послематчевой пресс-конференции тренер "Марселя" Игорь Тудор сказал:

«Помимо первых пяти-десяти минут, мы смело играли в атаке. Несколько моментов упустили, но несколько получили. Игра могла закончиться со счетом 4:4 или 5:5.

В целом это была хорошая игра. Во втором тайме мы начали сильно пресинговать, но красная карточка положила конец нашим надеждам».