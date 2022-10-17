Тренер «Марселя» сказал, что матч с «ПСЖ» мог закончиться 4:4. Он не прав, если посмотреть на xG
«ПСЖ» выиграл у "Марселя" благодаря голу Неймара.
На послематчевой пресс-конференции тренер "Марселя" Игорь Тудор сказал:
«Помимо первых пяти-десяти минут, мы смело играли в атаке. Несколько моментов упустили, но несколько получили. Игра могла закончиться со счетом 4:4 или 5:5.
В целом это была хорошая игра. Во втором тайме мы начали сильно пресинговать, но красная карточка положила конец нашим надеждам».
Странные слова, если взглянуть на xG. У "ПСЖ" было значительное количество очень опасных моментов, ведущих к 3 xG, в то время как у "Марселя" гораздо более низкие ожидаемые голы - 0,78 (статистика, опубликованная на сайте understat).
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