В сеть утекла информация о форме «ПСЖ» на сезон 2023/24. В дизайне будут использованы непривычные для клуба цвета

Ресурс FootyHeadlines поделился информацией о форме «ПСЖ» на следующий сезон.

В сообщении утверждается, что новый комплект будет кардинально отличаться от предыдущих. Еще неизвестно, какую именно цветовую гамму разработают дизайнеры, но уже сейчас ясно, что цвета будут совершенно новыми.

Предположительно, футболка будет темно-синего цвета с дизайном в виде красно-коричневой полосы. Эмблема клуба и логотип Nike будут выполнены в золотом оттенке. На сайте Footy Headlines сказано:

«Впервые в истории «ПСЖ» в дизайне домашнего комплекта появятся золотые логотипы».

При этом не стоит полностью верить этой информации. Мы узнаем, как точно будет выглядеть новая форма парижан, в мае или июне следующего года.

Как вам такой концепт формы? Хотели бы увидеть её на игроках в грядущем сезоне?