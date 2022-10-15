«Он счастлив как никогда»: биограф Месси рассказал о жизни Лео и его семьи в Париже

Испанский журналист Гильем Балаге, написавший биографию Месси, сообщил, что Лео и его семья счастливы в Париже:

«Он счастлив как никогда! Дела на поле идут хорошо, команда адаптировалась к нему, точнее, он стал контролировать игру. Все тренеры, которые работали с Месси, твердят одно и то же: Лео должен быть счастлив, тогда он будет показывать свой лучший футбол. Именно так все складывается прямо сейчас. Антонелла (жена Месси – прим. Sports.ru) работает, развивает парикмахерский бизнес, дети хорошо учатся. Все проблемы, которые сдерживали его в прошлом сезоне, разрешились, теперь Лео свободен духом».

О хорошей форме Месси можно судить по тому, что он показывает на поле в этом сезоне. Лионель уже отдал восемь голевых передач и забил семь мячей, что гораздо лучше, чем его показатели в прошлом сезоне.