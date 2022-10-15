Кристоф Галтье предпочитает поздние замены. Это доказывает статистика

Аналитическая компания Opta и французское издание L'Equipe опубликовали исследование, посвященное заменам в футболе.

Статистика показала, что главный тренер «ПСЖ», Кристоф Гальтье, не любит вносить изменения в игру команды во время матчей.

В Лиге чемпионов Гальтье меняет игроков ближе к концу встречи, в среднем тренер делает первую замену лишь на 73-й минуте. Наставники других топ-клубов, напротив, предпочитают выпускать на поле свежих футболистов намного раньше:

Средняя минута первой замены команд в Лиге чемпионов:

Юлиан Нагельсманн («Бавария») – 39-я минута;

Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 43-я минута;

Диего Симеоне («Атлетико») – 46-я минута;

Пеп Гвардиола («Ман Сити») – 49-я минута;

Карло Анчелотти («Реал») – 57-я минута;

Хави («Барселона») – 57-я минута;

Юрген Клопп («Ливерпуль») – 62-я минута;

Антонио Конте («Тоттенхэм») – 68-я минута;

Кристоф Галтье («ПСЖ») – 73-я минута.

Гальтье не отказывается от своих привычек и в Лиге 1, в чемпионате Франции тренер также впервые меняет игроков на 73-й минуте встречи. Давайте посмотрим, как относятся к заменам другие наставники клубов Лиги 1:

Средняя минута первой замены команд в Лиге 1:

Филипп Клеман («Монако») – 64-я минута;

Люсьен Фавр («Ницца») – 66-я минута;

Игорь Тудор («Марсель») – 67-я минута;

Петер Бос («Лион») – 70-я минута;

Антуан Комбуаре («Нант») – 71-я минута;

Паулу Фонсека («Лилль») – 71-я минута;

Кристоф Галтье («ПСЖ») – 73-я минута.

Очевидно, Гальтье во время матчей «ПСЖ» полагается на футболистов стартового состава и предпочитает, чтобы его команда играла без замен как можно дольше.