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«В возрасте Мбаппе у Месси уже было два Золотых Мяча». Глава France Football объясняет, чего не хватает Холанду и Мбаппе, чтобы стать наследниками Месси и Роналду

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Глава издания France Football Паскаль Ферре рассказал, что нужно Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанду, чтобы получить Золотой Мяч.

Лионель Месси и Криштиану Роналду остаются самыми успешными лауреатами в истории премии: на двоих легенды футбола выиграли 12 трофеев.

Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе называют наследниками аргентинца и португальца. Но, несмотря на отличную статистику, оба футболиста пока не приблизились к желаемой награде.

«Ходит много разговоров о соперничестве между Мбаппе и Холандом, но ни один из них пока не выиграл Лигу чемпионов. В возрасте Мбаппе у Месси уже было два Золотых Мяча. Если новое поколение хочет повторить легендарное противостояние Месси и Роналду, то нужно начать выигрывать серьезные трофеи – Криштиану и Лео не пришлось ждать так долго», - сказал Ферре в интервью EFE.

Напомним, что ближайшая церемония вручения Золотого Мяча состоится уже 17 октября, главным фаворитом считается Карим Бензема.

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