«У него слишком много власти для 23-летнего парня». Каррагер осуждает шумиху вокруг Мабппе

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер обвинил Килиана Мбаппе в раздутом эго.

Последнее время ходят активные слухи о том, что француз намерен покинуть «Парк де Пренс» в январе, тк его отношения с клубом испортились. Французская пресса пишет, что Мбаппе предает своей клуб такими действиями. Хотя в спортивный директор «ПСЖ» опроверг подобные слухи:

«Я с Килианом Мбаппе вижусь каждый день – он ничего не говорил о своем желании уйти в январе. Это просто домыслы прессы, поэтому я здесь, чтобы опровергнуть их. Килиан Мбаппе никогда не говорил со мной или с президентом о том, что хочет уйти», - заявил Луиш Кампуш в интервью Canal Plus перед матчем «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Джейми Каррагер негативно высказался по поводу шумихи вокруг Мбаппе в интервью для CBS Sports.

«Я не понимаю, почему это сейчас вылезло? Перед матчем ЛЧ. Проблема Мбаппе в том, что мы все его любим, как игрока – он невероятный, но его эго слишком раздуто и у него слишком много власти для 23-летнего парня».

«Он молодой игрок, я считаю, что кто-то просто должен сказать ему: «нет».

Мбаппе принимал участие в матче с «Бенфикой», вывел свою команду вперед, реализовав пенальти, но португальцы сравняли счет и матч завершился ничьей.