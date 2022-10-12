Мбаппе – один из лучших, Доннарумма – худший: оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Бенфики»

Ответная встреча «ПСЖ» и «Бенфики» закончилось ничьей.

Сегодня информационное поле было заполнено новостью о желании Килиана Мбаппе покинуть «ПСЖ». Но именно французский нападающий открыл счет в матче. На 40-й минуте Килиан уверенно исполнил пенальти. Интересно при этом обратить внимание на поведение Неймара: он активно подбадривал Мбаппе, когда тот исполнял одиннадцатиметровый.

Во втором тайме арбитр вновь указал на точку. На 62-й минуте Жоау Мариу успешно реализовал пенальти и сравнял счет. Вторая половина встречи далась подопечным Гальтье немного сложнее: «Бенфика» взбодрилась и начала активнее прорываться к воротам Доннаруммы.

Но матч так и закончился ничьей. Обмен одиннадцатиметровыми и счет – 1:1. У команд на данный момент по восемь очков.

Оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Бенфики»

Футболисты основы:

Игроки замены:

Как вам матч? Заслуженный ли результат?