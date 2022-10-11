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Попало в трансляцию: Неймар подбадривал Мбаппе, когда француз бил пенальти в ворота «Бенфики»

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает в гостях «Бенфику». 

Счет в матче был открыт на 40-й минуте. Килиан Мбаппе, чье желание покинуть столичную команду обсуждали весь день, сумел забить с пенальти. Как известно, в «ПСЖ» напряженная ситуация с одиннадцатиметровыми. Неймар и Мбаппе никак не могут решить, кто из них должен быть штатным пенальтистом команды.

Но в матче Лиги чемпионов один из футболистов доказал свой профессионализм. Когда Килиан подошел к точке, Неймар начал подбадривать одноклубника, затем мяч оказался в сетке и бразилец радостно помчался праздновать гол вместе с Мбаппе.

Здорово, что Неймар ставит интересы клуба выше своих личных амбиций.

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