«Пусть уже свалит»: фанаты «ПСЖ» устали от Мбаппе и готовы к его уходу

Слух о желании Килиана Мбаппе покинуть «ПСЖ» в январе следующего года очень сильно разозлил болельщиков столичной команды, которые просто устали от бесконечной шумихи вокруг юной звезды французского футбола.

Многие фанаты считают, что Килиан должен покинуть клуб:

💭 «Пусть уже свалит. Мы выигрываем матчи и без Мбаппе, к счастью, у нас есть Неймар и Месси».

💭 «Вся эта трансферная сага действительно всех утомила. Главное, чтобы он ушел не бесплатно. А мы найдем ему замену. Купим игрока с нормальным менталитетом».

💭 «Надо было давно расстаться с Мбаппе, а сэкономленные деньги потратить на Холанда. Он лучше и как футболист, и как человек. В этом году Мбаппе только жалуется и ноет. Нужно избавиться от него до того, как клуб превратится в цирк».

💭 «Честно говоря, хочется, чтобы он ушел и забрал все свои капризы. В нем, по сути, нет ничего, кроме скорости. В техническом плане он абсолютно заурядный игрок».

💭 «Его гордость и высокомерие должны сказаться на его рыночной стоимости. Если бы я был боссом большого клуба, никогда не подписал бы игрока, который мнит себя пупом земли и ведет себя так, будто уже выиграл все на свете».

💭 «Он хочет быть единственной звездой в команде. Продайте его какому-нибудь английскому клубу, «МЮ» или «Челси», за 400 млн. Мбаппе хорош, но он забывает, что в футбол играют 11 человек».

💭 «Мбаппе всего 23 года, а он уже ставит себя выше клуба. Клуб был еще до его рождения, так что мы справимся и без Мбаппе. Команда стоит выше игрока. Боссам «ПСЖ» придется опустить парня с небес на землю или расстаться с ним».

А что думаете вы? Изменилось ли ваше отношение к Мбаппе?