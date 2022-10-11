«Это противоречит законам физики!»: фанаты «ПСЖ» не понимают, как Доннарумма поместился в крошечную машину

Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала видео прибытия Джанлуиджи Доннаруммы на тренировочную базу столичного клуба. Все бы ничего, но болельщиков очень удивил размер машины голкипера. Фанаты не понимают, как почти двухметровый Доннарумма вместился в столь крохотных автомобиль.

Делимся самыми забавными комментариями болельщиков «ПСЖ»:

💭 «Чёрт! Как он вообще туда влез? Меня это пугает».

💭 «Мужик нечеловеческого размера садится в эту мини-машину? Что вообще происходит?»

💭 «Да он ведь сам выше этой машины!»

💭 «Это не смарт привез Доннарумму, это Доннарумма привез смарт».

💭 «Господи, это ведь противоречит всем законам физики».

💭 «Вот как на самом деле выглядит Доннарумма в смарте»:

Человек без комплексов.