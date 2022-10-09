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Окружение Мбаппе: Килиан недоволен своей позицией в «ПСЖ»

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Французское издание RMC Sport сообщило, что Килиана Мбаппе крайне недоволен своей позицией в «ПСЖ». Не будем забывать, что у клуба есть классическая «девятка» в лице Экитика.

Мбаппе — самый грустный человек после вылета «ПСЖ» из ЛЧ ...

Окружение Мбаппе сообщило журналистам о недовольстве игрока своим положением. Нападающий и сам намекает на свое раздражение. При этом близкие к Килиану люди утверждают, что француз не отказывается от игры и принимает решения тренера, пусть и не всегда с ними соглашаясь.

Остается лишь гадать, как Гальтье и Кампуш справятся с этой щекотливой ситуацией. Ведь недовольство Мбаппе вполне может вылиться в неутешительные спортивные результаты.

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