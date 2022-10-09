«Денежный мешок не может нормально функционировать». Болельщики считают, что Мбаппе не справился с задачей в матче «Реймс» - «ПСЖ» без Месси

Болельщики в Twitter раскритиковали Килиана Мбаппе за неудачное выступление в матче «Реймс»-«ПСЖ», в котором парижский клуб так и не сумел открыть счет и потерял очки. Мбаппе действовал в атаке с Пабло Сарабией и Карлосом Солером, поскольку Лионеля Месси не было в заявке, а Неймар начал игру на скамейке запасных.

Вот несколько комментариев из Twitter по поводу действий Килиана на поле:

«Нет Месси, нет «ПСЖ»…Мбаппе просто бегает по полю, как корова».

«Месси не играет, и денежный мешок не может нормально функционировать. Мбаппе, который хочет быть королем».

«ПСЖ» всегда будет средней командой, если Месси не играет…вы видели этого Мабппе –парень величайший мошенник №419».

«ПСЖ» впервые не смог забить в этом сезоне, потому что Месси не играл, но я должна верить, что он разрушает команду, а Мбаппе лучше. Тут требуются серьезные извинения за неуважение».

«Они говорили, что проблема в Месси, они говорили, что Мбаппе тянет команду за собой. Вы посмотрите, как они проспорили».

«Мбаппе то, Мбаппе сё – уберите из состава Месси и получите среднюю команду».

«Мбаппе не может ничего сделать в одиночку».

«После этого матча Мбаппе понял, что он просто не тот парень».

Напомним, что Килиан Мбаппе был в хорошей форме со старта сезоне: на его счету 11 голов в 12 матчах, у Месси 8 голов и 8 ассистов в 13 матчах за «ПСЖ».