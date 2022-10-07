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Месси объяснил, почему он не хочет, чтобы люди «помнили его как хорошего игрока»

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Лионель Месси дал весьма откровенное интервью аргентинскому журналисту Себастьяну Виньоло. Лео, в частности, сказал о том, что считает главным в жизни.

«Я никогда не пытался стать лучшим футболистом в истории. Думаю, я просто один игрок из многих. На поле мы все одинаковы, и когда матч начинается, я всегда стараюсь совершенствоваться. Когда я уйду на пенсию, хочу, чтобы меня запомнили как хорошего человека, а не как хорошего игрока».

Скромные слова легенды.

Бесспорно Месси будут помнить и как великого игрока, и как великого человека. Именно это делает его таким особенным.

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