«ПСЖ» сможет выкупить Холанда? Версия испанской прессы

Кажется, главная загадка современного футбола – контракт Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити» и таинственный пункт об освобождении игрока.

Каждый успел выдвинуть свою версию: испанская пресса заявляет, что в соглашении норвежца есть пункт, согласно которому после 2024 года сумма отступных за Эрлинга начнет снижаться. По информации издание Marca, этот пункт в первую очередь касается «Реала».

Cadena SER также настаивает на том, что подобный пункт в контракте существует. А журналист Лу Мартин сделал свой инсайд:

«Это работает для любого клуба в мире, не только для «Реала».

Выходит, что «ПСЖ» может рассчитывать на покупку звездного нападающего. Не будем забывать, что контракт Килиана Мбаппе рассчитан как раз до 2024 года. Парижане смогут продлить Мбаппе еще на год, но, может, клубу стоит задуматься над приобретением другого талантливого футболиста?

При этом не стоит относиться к этим слухам слишком серьезно.

«Манчестер Сити» сообщил телеканалу Sky Sports, что в контракте Холанда подобного пункта просто не существует. Высказаться пришлось и Гвардиоле. Пеп заявил, что в соглашении Эрлинга нет пункта о переходе в «Реал» и в целом игрок счастлив в Манчестере.

На данный момент Холанд забил 19 голов всего в 12-ти играх за «Ман Сити».

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