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Неймар – о планах на сезон: «Кубок ЛЧ скоро будет в Париже, я уверен»

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В интервью пресс-службе «ПСЖ» Неймар поделился своими планами на этот сезон:

«Я очень рад, что хорошо начал сезон и в «Пари Сен-Жермен», и в сборной Бразилии. В этом году я поставил перед собой цель победить с обеими командами. У нас впереди чемпионат мира, и мы знаем, насколько это сложно. Но я мечтаю выиграть мундиаль. Как и Лигу чемпионов, кубок ЛЧ скоро будет в Париже, я в этом уверен».

In-form PSG and Brazil star not 'a new Neymar' but feels a more complete player

Неймар действительно отлично начал сезон, забив 11 голов и сделав 9 передач в 13-ти играх.

За Бразилию нападающий «ПСЖ» также выступает хорошо: за несколько недель до чемпионата мира Неймар забил гол и отдал два ассиста в последних двух товарищеских матчах со сборной в сентябре.

Пожелаем нападающему свершения всех планов.

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