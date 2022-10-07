Неймар – о планах на сезон: «Кубок ЛЧ скоро будет в Париже, я уверен»

В интервью пресс-службе «ПСЖ» Неймар поделился своими планами на этот сезон:

«Я очень рад, что хорошо начал сезон и в «Пари Сен-Жермен», и в сборной Бразилии. В этом году я поставил перед собой цель победить с обеими командами. У нас впереди чемпионат мира, и мы знаем, насколько это сложно. Но я мечтаю выиграть мундиаль. Как и Лигу чемпионов, кубок ЛЧ скоро будет в Париже, я в этом уверен».

Неймар действительно отлично начал сезон, забив 11 голов и сделав 9 передач в 13-ти играх.

За Бразилию нападающий «ПСЖ» также выступает хорошо: за несколько недель до чемпионата мира Неймар забил гол и отдал два ассиста в последних двух товарищеских матчах со сборной в сентябре.

Пожелаем нападающему свершения всех планов.