Суперкомпьютер назвал результат матча «Бенфика» – «ПСЖ»

Клубам предстоит сыграть друг с другом два матча подряд, первый – в Лиссабоне.

Оба клуба подошли к экватору группового этапа с максимальным результатом – по 2 победы в 2 матчах. Причем, и тем и другим, удалось обыграть главного конкурента за выход в плей-офф – туринский «Ювентус».

Теперь «Бенфике» и «ПСЖ» предстоит сыграть в 3-м и 4-м турах, а значит исход этих матчей может определить судьбу путевок в плей-офф.

Первый матч двухматчевого противостояния пройдет в Португалии, но компьютер FiveThirtyEight все равно считает фаворитом команду Кристофа Гальтье – 47%. У ничьей или победы «Бенфики» вероятность примерно одинаковая – 25% и 28% соответственно.

SuperJohn рассчитал, что учитывая последние результаты и форму команд, матч закончится со счетом 2:2.

А какой прогноз на игру даете вы?