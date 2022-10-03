«Он игнорирует гравитацию»: Месси отдал гениальную передачу на Неймара, лежа на газоне! Фанаты в восторге

Месси в матче с «Ниццей» забил потрясающий гол со штрафного, но не меньший восторг вызвал у фанатов эпизод, в котором Лео умудрился выкатить мяч Неймару, лежа на газоне:

Болельщики пришли в восторг, наблюдая за мастерством Лео. Вот что фанаты пишут об этом эпизоде:

💭 «На первых кадрах это выглядит, как какой-то баг в FIFA! Он действительно ударил по мячу, сумасшедший».

💭 «Он просто игнорирует гравитацию, лол».

💭 «Он так приложился к мячу, зачерпнул его ногой. Это не просто какое-то удачное движение, он закрутил мяч. Лол».

💭 «Кстати, он сделал это своей слабой ногой».

💭 «99 игроков из 100 просто заплакали бы на его месте».

В этом матче «ПСЖ» одержал победу со счетом 2:1.