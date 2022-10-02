Кристоф Гальтье объяснил отсутствие Мбаппе в стартовом составе матча «ПСЖ»-«Ницца»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье объяснил, почему Килиан Мбаппе не смог выйти в стартовом составе «ПСЖ» в прошедшем матче с «Ниццей».

Француз появился на поле через час после начала игры и стал автором победного для своей команды гола.

«Килиан получил сильный удар в бедро во время матча против Дании со сборной в понедельник. Он вернулся в клуб в среду, у него было всего 48 часов на отдых. Синяк на его бедре все еще виден – эта проблема есть, но Килиан все равно смог помочь команде».

23-летний Мбаппе отыграл весь матч Франции с Данией в Лиге Наций, где подопечные Дешама потерпели поражение. После сообщалось, что у футболиста появились проблемы с бедром.

Речь никогда не шла о серьезной травме, но участие Мбаппе в матче с «Ниццей» в Лиге 1 было под вопросом. Однако, Килиан все-таки вышел во втором тайме и принес команде победу.