На Месси обрушилась критика эко-активистов. Его частный самолет за три месяца совершил 52 полета

Не успел «ПСЖ» отойти от скандала после шутки Гальтье и Мбаппе о песчаных яхтах, как эко-активисты вновь предъявили претензии парижскому клубу. Теперь критика обрушилась на Лионеля Месси.

Выяснилось, что частный самолет аргентинца совершил 52 полета всего за три месяца. Месси арендует роскошный самолет стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов, им пользуется не только Лео, но и его близкие.

Инфографика, иллюстрирующая полеты самолета Месси

Французское спортивное издание L'Equipe выяснило, что частный борт Лео в период с июня по август этого года в общей сложности провел в воздухе 368 часов. В результате этих полетов самолет аргентинца выбросил в воздух 1,502 тонны углекислого газа, столько же, сколько в среднем выделяет один человек за 150 лет.

Во Франции крайне деликатно относятся к вопросу изменения климата, поэтому каждая подобная новость вызывает огромное возмущение среди жителей Пятой республики.

Главный тренер ПСЖ, Кристоф Гальтье, принес извинения за неуместную шутку о песчаных яхтах, но французского специалиста продолжают критиковать. Недавно, например, эко-активисты устроил акцию против Гальтье прямо во время выступления тренера на фестивале, посвященном развитию спорта. Мы можем лишь гадать, стоит ли Месси ожидать подобной реакции на новость о его частном самолете.