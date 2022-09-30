«Даже легенды стареют»: фанаты «ПСЖ» спорят о том, нужно ли продлевать контракт с Месси

В сети болельщики «ПСЖ» активно обсуждают целесообразность продления контракта Лео Месси.

Один поклонник парижского клуба под ником Shiva не понимает, почему клуб хочет продлить аргентинца еще на два года, учитывая что Лионелю вот-вот исполнится 36 лет:

💭 «Зачем клубу это нужно? Еще и с тем же уровнем зарплаты? Действительно, в этом сезоне Месси играет намного лучше, но не забывайте, что даже легенды стареют. В следующем году у Месси будет отличная возможность уйти, а мы предлагаем ему еще два года контракта. Не вижу в этом смысла».

А вот что пишут другие фанаты «ПСЖ»:

💭 «Лео очень много приносит клубу в плане финансов. С этой точки зрения его продление выглядит абсолютно разумно».

💭 «Учитывая возраст Лео, можно предположить, что качество его игры неизбежно будет падать. При этом ни один тренер не посмеет посадить его на скамейку запасных. Понимаю аргумент про финансы и бизнес, но в спортивном плане продление Лео меня тревожит».

💭 «Даже если он будет сидеть на какой-то уникальной диете, в 36 лет он не будет играть так, как в 28».

А что думаете вы? Стоит ли «ПСЖ» продлить контракт с Месси? Или пора отпустить аргентинца? Делитесь своим мнением на этот счет!