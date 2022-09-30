📹Неймар станцевал в знак поддержки президента Бразилии

Неймар публично поддержал президента Бразилии Жаира Болсонару на предстоящих выборах в стране, опубликовав в социальных сетях видео с танцем под мелодию избирательной компании.

В конце видео Неймар показал по два пальца на каждой руке, явно намекая на год выборов и номер, который избиратели должны отметить в электронной урне для голосования — 22 — чтобы поддержать Болсонару, сообщает Get French Football News.

Бразилец может столкнуться с негативной реакцией на проявление симпатии к Болсонару: действующего президент называют популистом, расистом, гомофобом и женоненавистником, кроме того, народ был недоволен его управлением во время пандемии.

Тем не менее, Болсонару получил поддержку от Неймара и благодарность за недавнее посещение его благотворительного детского фонда, который футболист основал в 2014 году.

«Здравствуйте, президент Болсонару… Я хотел поблагодарить вас за ваш визит», — написал Неймар в соц.сетях.